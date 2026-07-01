Visite du Château Raoul, Château Raoul, Châteauroux

Informations pratiques

Visite du Château Raoul 19 et 20 septembre Château Raoul Indre

Visite toutes les 45 minutes, groupes limités à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du Château Raoul, emblème historique de la ville de Châteauroux, dont les origines remontent au Xᵉ siècle. Cette visite guidée vous permettra d’explorer l’histoire de cette ancienne forteresse, tout en admirant son architecture et son cadre exceptionnel dominant la vallée de l’Indre.

Château Raoul Place de la Victoire et des Allies, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33254273436 https://www.indre.fr/fr/le-chateau-raoul-temoin-de-plus-de-1000-ans-dhistoire [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauroux-tourisme.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 34 10 74 »}] Le Château Raoul a été fondé au Xe siècle et demeure un symbole du pouvoir local depuis les origines de la ville de Châteauroux qu’il surplombe et à laquelle il a donné son nom.

Il ouvre ses portes au public, chaque année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en septembre et lors de visites ponctuelles organisées en partenariat avec l’Office de Tourisme de Châteauroux.

Partez à la découverte du Château Raoul, emblème historique de la ville de Châteauroux, dont les origines remontent au Xᵉ siècle.