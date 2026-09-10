Visite du cimetière, Cimetière de Charolles, Charolles
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Charolles · Charolles
Informations pratiques
Visite du cimetière Samedi 19 septembre, 10h00 Cimetière de Charolles Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
C’est par le biais d’une visite surprenante au cimetière de Charolles que nous vous proposons de découvrir les grands personnages qui ont fait l’histoire de Charolles et du Charolais.
Vous découvrirez, grâce à de nombreuses anecdotes, des artistes, des hommes d’affaires, des personnages publics qui ont marqué la vie des Charolais : Marie Gormand, Hippolyte Prost, Joanny Furtin, René Davoine, etc.
Cimetière de Charolles Route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
C’est par le biais d’une visite surprenante au cimetière de Charolles que nous vous proposons de découvrir les grands personnages qui ont fait l’histoire de Charolles et du Charolais.
©ville de Charolles
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