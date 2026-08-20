Visite du cinéma Bellecombe, Cinéma Bellecombe, Lyon

Informations pratiques

Visite du cinéma Bellecombe Samedi 19 septembre, 13h00 Cinéma Bellecombe Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’envers du décor de votre cinéma préféré, lors de nos visites guidées, organisées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Découverte du Cinéma : Salle, Cabine de caisse, visite Cabine de Projection, Projection de courts métrages 35 mm

Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions.

Egalement : Diffusion du film TOY, STORY 5 à 17h30 – séance classique, à 6€ ou 5€ (abonnés) ou 4€ (moins de 14 ans).

Cinéma Bellecombe 61 Rue d’Inkermann, 69006 Lyon, France Lyon 69006 Bellecombe Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0787961762 https://cinema-bellecombe.e-monsite.com Métro A : arrêt Charpennes. Métro B : arrêt Brotteaux. Bus C3 : arrêt Charmettes. Tram T1 et T4 : arrêt Collège Bellecombe. Parking dans la cour pour voitures , vélos et trottinettes.

Venez découvrir l’envers du décor de votre cinéma préféré, lors de nos visites guidées, organisées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !