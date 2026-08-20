UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lyon

Visite du cinéma Bellecombe, Cinéma Bellecombe, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Bellecombe · Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Bellecombe
Adresse
61 Rue d'Inkermann, 69006 Lyon, France
Ville
69006 Lyon
Département
Rhône

Visite du cinéma Bellecombe Samedi 19 septembre, 13h00 Cinéma Bellecombe Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’envers du décor de votre cinéma préféré, lors de nos visites guidées, organisées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !
Découverte du Cinéma : Salle, Cabine de caisse, visite Cabine de Projection, Projection de courts métrages 35 mm
Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions.
Egalement : Diffusion du film TOY, STORY 5 à 17h30 – séance classique, à 6€ ou 5€ (abonnés) ou 4€ (moins de 14 ans).

Cinéma Bellecombe 61 Rue d’Inkermann, 69006 Lyon, France Lyon 69006 Bellecombe Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0787961762 https://cinema-bellecombe.e-monsite.com Métro A : arrêt Charpennes. Métro B : arrêt Brotteaux. Bus C3 : arrêt Charmettes. Tram T1 et T4 : arrêt Collège Bellecombe. Parking dans la cour pour voitures , vélos et trottinettes.
Venez découvrir l’envers du décor de votre cinéma préféré, lors de nos visites guidées, organisées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

À voir aussi à Lyon (Rhône)