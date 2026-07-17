Visite du collège-musée François Ponsard, Collège François Ponsard, Vienne

Informations pratiques

Visite du collège-musée François Ponsard Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 15h30 Collège François Ponsard Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le collège Ponsard, un collège, un musée, un monument historique

Le matin (10h-12h) : découverte du collège-musée et du fonds d’art : visite guidée

L’après-midi (à 14h et 15h30) : l’histoire du bâtiment : conférence et diaporama

Lors de la visite du fonds d’art, les visiteurs découvriront le collège-musée Ponsard l’histoire du fonds d’art du collège Ponsard ainsi que les oeuvres les plus emblématiques de la collection, riche de plus de 350 oeuvres originales.

La visite du bâtiment historique retracera l’histoire du collège Ponsard, ancien collège de Jésuites, au fil des siècles. Une visite des cours et d’une salle historique sera proposée au public.

Collège François Ponsard 1, place André Rivoire, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 89 40 http://www.ac-grenoble.fr/college/ponsard/ Ancienne collégiale jésuite du début du XVIIème siècle. Accessible en voiture.

Le collège Ponsard, un collège, un musée, un monument historique

©Ministère de la culture