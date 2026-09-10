Visite du Comité Champagne, Maison de la Champagne, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Champagne · Épernay
Informations pratiques
Visite du Comité Champagne Samedi 19 septembre, 10h30 Maison de la Champagne Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Venez découvrir la Maison de la Champagne qui abrite les services du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ses salons de réception labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » ainsi que les missions de l’interprofession du Champagne.
Maison de la Champagne 5 rue henri Martin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 51 19 30 »}]
Venez découvrir la Maison de la Champagne qui abrite les services du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ses salons de réception labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » ainsi…
©Alexandre Couvreux
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