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Visite du Comité Champagne, Maison de la Champagne, Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Champagne · Épernay

Visite du Comité Champagne, Maison de la Champagne, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de la Champagne
Adresse
5 rue henri Martin 51200 Epernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

Visite du Comité Champagne Samedi 19 septembre, 10h30 Maison de la Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez découvrir la Maison de la Champagne qui abrite les services du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ses salons de réception labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » ainsi que les missions de l’interprofession du Champagne.

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Venez découvrir la Maison de la Champagne qui abrite les services du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ses salons de réception labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » ainsi…

©Alexandre Couvreux

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