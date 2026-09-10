Visite du Comité Champagne, Maison de la Champagne, Épernay

Informations pratiques

Visite du Comité Champagne Samedi 19 septembre, 10h30 Maison de la Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez découvrir la Maison de la Champagne qui abrite les services du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ses salons de réception labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » ainsi que les missions de l’interprofession du Champagne.

Maison de la Champagne 5 rue henri Martin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 51 19 30 »}]

Venez découvrir la Maison de la Champagne qui abrite les services du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, ses salons de réception labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » ainsi…

©Alexandre Couvreux