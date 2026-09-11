Visite du Conseil départemental, de la Préfecture et du parc, Hôtel du Département, Saint-Brieuc
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel du Département · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Visite du Conseil départemental, de la Préfecture et du parc Dimanche 20 septembre, 11h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor
Visites guidées à 11h, 14h, 15h45 et 16h30 / Visites libres du parc de la Préfecture de 11h à 17h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
– L’hémicycle René Pléven, la salle des Pas Perdus, les bureaux du Président du Département et du Préfet…
Ces lieux emblématiques n’auront plus de secret pour vous grâce à une visite participative en compagnie d’une élue ou d’un élu.
Visites guidées à 11h, 14h, 15h45 et 16h30.
– Le jardin de la Préfecture, dessiné par M. Chatelain en 1826, a conservé le charme des parcs à l’anglaise. Les chênes et érables centenaires côtoient les résineux, sequoias et essences exotiques plantés plus récemment
Visites libres du parc de la Préfecture de 11h à 17h30.
Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
Une visite participative en compagnie d’une élue ou d’un élu.
©FrédéricPolledri
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