Visite du Conservatoire de Musique et de Théâtre, Conservatoire de musique et de théâtre, Chaumont

Informations pratiques

Visite du Conservatoire de Musique et de Théâtre Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30, 15h30 Conservatoire de musique et de théâtre Haute-Marne

Groupes limités à 19 personnes avec inscription obligatoire à patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr (visites dimanche à 10h30, 14h30 et 15h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Conservatoire de Chaumont est en réalité un ancien hôtel particulier, demeure aristocratique typique du Vieux Chaumont. Bâtiment probablement construit entre le Moyen Âge et la Renaissance, il a pris sa configuration actuelle au XVIIIe siècle pour offrir des intérieurs précieux, entre cour et jardin.

Conservatoire de musique et de théâtre 12 rue Dutailly 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}] Formé de plusieurs corps de bâtiments anciens (certains datent au moins du XVIe siècle, voire du Moyen Âge), cet ensemble immobilier est devenu un vaste hôtel particulier au XVIIIe siècle et appartenait au sieur Guinois en 1760.

Le portail d’entrée avec sa frise sculptée date des environs de 1550. A gauche, les communs présentent une frise à denticules et une porte moulurée qui pourraient remonter à cette époque. Leur faisant pendant, la porte d’entrée du bâtiment principal et la corniche dont on a arasé les denticules seraient de la même époque. Le corps de bâtiments en fond de cour présentant des arcades doit également dater du XVIe siècle.

Concernant le bâtiment en « L », à droite de l’entrée, il résulte de plusieurs campagnes de construction/ajouts/uniformisation. Les deux façades sur cour datent du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on a acquis plusieurs maisons donnant sur la rue Dutailly (ancienne rue de Brabant – du nom des seigneurs de Marault qui résidaient dans cette rue – puis Saint-Luce – du nom de la chapelle édifiée dans la rue en 1673 et détruite à la Révolution-) et on les a intégrées au bâtiment principal en reconstruisant une seule façade uniforme.

Les décors intérieurs datent en grande partie du XVIIIe siècle : planchers, dalles, escalier et son garde-corps en fer forgé, lambris, dessus de porte peints… Leur bon état de conservation permet d’illustrer la qualité des décors intérieurs des demeures aristocratiques chaumontaises au siècle des Lumières.

Le rez-de-chaussée conserve une pièce voûtée qui n’a pas été dénaturée et dont la vaste cheminée sculptée indique vraisemblablement un lieu ayant servi de cuisine. Stationnement possible dans les rues alentours ou dans les parkings du centre-ville : Hôtel de Ville, Voltaire et Gare.

Le Conservatoire de Chaumont est en réalité un ancien hôtel particulier, demeure aristocratique typique du Vieux Chaumont. Bâtiment probablement construit entre le Moyen Âge et la Renaissance, il a…

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