Visite du Dôme, Office de tourisme, Dreux

Informations pratiques

Visite du Dôme Samedi 19 septembre, 14h30, 15h45 Office de tourisme Eure-et-Loir

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Symbole du patrimoine drouais, le Dôme révèle enfin ce qu’il cache derrière ses grandes portes, d’ordinaire fermées. Laissez-vous guider par l’Office de tourisme dans une visite commentée à la découverte de ce chef-d’œuvre de l’architecture du XIXᵉ siècle.

Office de tourisme 9 cour de l’Hôtel-Dieu 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-dreux.fr/agendas/jep-visite-du-dome/ »}]

Symbole du patrimoine drouais, le Dôme révèle enfin ce qu’il cache derrière ses grandes portes, d’ordinaire fermées.

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