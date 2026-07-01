Visite du Dôme, Office de tourisme, Dreux
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme · Dreux
Informations pratiques
Visite du Dôme Samedi 19 septembre, 14h30, 15h45 Office de tourisme Eure-et-Loir
Limité à 19 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Symbole du patrimoine drouais, le Dôme révèle enfin ce qu’il cache derrière ses grandes portes, d’ordinaire fermées. Laissez-vous guider par l’Office de tourisme dans une visite commentée à la découverte de ce chef-d’œuvre de l’architecture du XIXᵉ siècle.
Office de tourisme 9 cour de l’Hôtel-Dieu 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-dreux.fr/agendas/jep-visite-du-dome/ »}]
Symbole du patrimoine drouais, le Dôme révèle enfin ce qu’il cache derrière ses grandes portes, d’ordinaire fermées.
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