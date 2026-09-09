Visite du Donjon des Seigneurs des Faverges, Donjon des Seigneurs de Faverges, Faverges-Seythenex

Informations pratiques

Visite du Donjon des Seigneurs des Faverges 19 et 20 septembre Donjon des Seigneurs de Faverges Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’architecture, l’histoire des propriétaires du château et celle de la ville, son rôle au fil du temps, la formation de la vallée… Tout cela, rien qu’en vous contentant de gravir les 145 marches qui vous mèneront à la galerie panoramique

Dans un premier temps, lieu de pouvoir, puis résidence, lieu à vocation industrielle (manufacture puis soierie), sociale (hôpital militaire, colonie de la croix rouge suisse) et enfin touristique (événementiel, mariages, séminaires).

Des documents écrits (historiques et panoramiques) vous seront remis sur place pour faciliter votre visite.

Au sommet, un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc répondra à vos questions.

Le donjon n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite cependant nous serons à disposition pour répondre à toute question. Une attention particulière est portée aux personnes déficientes auditive, psychique ou visuelle. N’hésitez pas à nous contacter.

Dernière montée à 15 h 40 le samedi et 17 h 40 le dimanche.

Donjon des Seigneurs de Faverges 293 Chemin de la Vie Plaine, 74210 Faverges-Seythenex, France Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450324599 https://www.archeoviuz.fr/fr/s_111_visites-grand-public.php https://www.facebook.com/pages/Donjon-des-Seigneurs-de-Faverges/310025115707424;https://twitter.com/archeo74210 Le donjon a été édifié au XIIIe siècle. Il s’agit d’une tour ronde caractéristique des constructions de cette période.

Gravir les 145 marches qui mènent à la galerie panoramique rappelant un hourd médiéval, c’est partir à la découverte de l’histoire du château et de celle de ses différents propriétaires, prendre conscience de son rôle et s’émouvoir sur un panorama à 360° s’ouvrant sur les montagnes du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, la naissance du massif des Bornes, le bassin de Faverges et des villages alentours.

Toute l’année, n’hésitez pas à pousser les portes et à venir rencontrer les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc qui auront plaisir à vous accompagner dans les arcanes de cette riche histoire.

Venez découvrir l’**architecture**, **l’histoire des propriétaires du château et celle de la ville**, son rôle au fil du temps, la formation de la vallée… Tout cela, rien qu’en vous contentant de à…

© Amis de Viuz-Faverges