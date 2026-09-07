Visite du Fief d’Andelot, Fief d’Andelot, Pesmes
samedi 19 septembre 2026 · Fief d'Andelot · Pesmes
Informations pratiques
Visite du Fief d’Andelot 19 et 20 septembre Fief d’Andelot Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir librement le Fief d’Andelot, un lieu remarquable chargé d’histoire.
Admirez ses façades Renaissance, sa tour et son impressionnant grenier, qui abrite une charpente d’origine datant du XVe siècle.
Une belle occasion de découvrir un patrimoine préservé et de plonger au cœur de l’histoire d’Andelot.
Fief d’Andelot Place des Promenades, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir librement le Fief d’Andelot, un lieu remarquable chargé d’histoire.
©Fief d’Andelot
À voir aussi à Pesmes (Haute-Saône)
- Visite commentée du musée des anciennes Forges Site des Forges Pesmes 18 septembre 2026
- Visite libre du château de Pesmes, Château de Pesmes, Pesmes 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine visite Château de Pesmes Pesmes 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Fief d’Andelot Rue du Prieuré Pesmes 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine visite du village et de l’Église Saint-Hilaire Pesmes 19 septembre 2026