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Visite du Fief d’Andelot, Fief d’Andelot, Pesmes

samedi 19 septembre 2026 · Fief d'Andelot · Pesmes

Visite du Fief d’Andelot, Fief d’Andelot, Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fief d'Andelot
Adresse
Place des Promenades, 70140 Pesmes
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône

Visite du Fief d’Andelot 19 et 20 septembre Fief d’Andelot Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement le Fief d’Andelot, un lieu remarquable chargé d’histoire.
Admirez ses façades Renaissance, sa tour et son impressionnant grenier, qui abrite une charpente d’origine datant du XVe siècle.
Une belle occasion de découvrir un patrimoine préservé et de plonger au cœur de l’histoire d’Andelot.

Fief d’Andelot Place des Promenades, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir librement le Fief d’Andelot, un lieu remarquable chargé d’histoire.

©Fief d’Andelot

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