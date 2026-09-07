Visite du Fief d’Andelot, Fief d’Andelot, Pesmes

Informations pratiques

Visite du Fief d’Andelot 19 et 20 septembre Fief d’Andelot Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement le Fief d’Andelot, un lieu remarquable chargé d’histoire.

Admirez ses façades Renaissance, sa tour et son impressionnant grenier, qui abrite une charpente d’origine datant du XVe siècle.

Une belle occasion de découvrir un patrimoine préservé et de plonger au cœur de l’histoire d’Andelot.

Fief d’Andelot Place des Promenades, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir librement le Fief d’Andelot, un lieu remarquable chargé d’histoire.

©Fief d’Andelot