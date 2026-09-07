Visite libre du château de Pesmes, Château de Pesmes, Pesmes

Informations pratiques

Visite libre du château de Pesmes 19 et 20 septembre Château de Pesmes Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement le château de Pesmes.

Visitez librement la grande salle et profitez d’un accès exceptionnel à la vue panoramique sur Pesmes et ses environs

Château de Pesmes Esplanade du château, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement le château de Pesmes.

© OT Val de Gray