UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pesmes

Visite libre du château de Pesmes, Château de Pesmes, Pesmes

samedi 19 septembre 2026 · Château de Pesmes · Pesmes

Visite libre du château de Pesmes, Château de Pesmes, Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Pesmes
Adresse
Esplanade du château, 70140 Pesmes
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône

Visite libre du château de Pesmes 19 et 20 septembre Château de Pesmes Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement le château de Pesmes.
Visitez librement la grande salle et profitez d’un accès exceptionnel à la vue panoramique sur Pesmes et ses environs

Château de Pesmes Esplanade du château, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir librement le château de Pesmes.

© OT Val de Gray

À voir aussi à Pesmes (Haute-Saône)