Visite du fond ancien de la Bibliothèque Universitaire, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite du fond ancien de la Bibliothèque Universitaire Samedi 19 septembre, 10h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 75 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La bibliothèque vous ouvre exceptionnellement les portes de sa réserve patrimoniale. À travers une sélection d’ouvrages rarespluricentenaires, une sélection d’ouvrages endommagés fait partie d’un projet de restauration soutenu par la Fondation Patrimoine. Cette visite vous permettra d’explorer les espaces de conservation et d’admirer manuscrits, incunables, éditions lyonnaises du XVIe siècle, reliures anciennes et autres trésors témoins de l’histoire du livre.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/ScE »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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