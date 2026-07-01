Visite du Fort Belin, Fort Belin, Salins-les-Bains

Informations pratiques

Visite du Fort Belin Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Fort Belin Jura

Nombre de places limité | Attention, l’accès est parfois dangereux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Salins, connue pour sa production de sel, était aussi une place forte. Lors de la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV en 1674, Vauban est chargé par le roi de fortifier le site de Belin. Le fort connaîtra une destruction totale avant d’être reconstruit au XIXe siècle. La visite guidée vous permettra de découvrir le fort et son histoire.

Fort Belin Chemin Touillon, 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@cdj-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384730134 »}]

Salins, connue pour sa production de sel, était aussi une place forte. Lors de la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV en 1674, Vauban est chargé par le roi de fortifier le site de Belin. Le au…

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