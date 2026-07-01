Visite du Fort Condé Charlemont Givet

Informations pratiques

Givet

Visite du Fort Condé

Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Entrée enfant (6-12 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Fort Condé ouvre ses portes pour vous permettre d’explorer son intérieur et de mieux comprendre son rôle.Cette visite est l’occasion de découvrir les particularités architecturales et historiques de cet ouvrage militaire.Tout au long du parcours, un guide en costume d’époque vous accompagne et partage l’histoire du fort, son fonctionnement et ses évolutions à travers les siècles.La visite s’adresse à tous les publics souhaitant en apprendre davantage sur le patrimoine fortifié de la région.Informations pratiques Durée 1h30 environDépart du bâtiment d’accueil de Charlemont à 16h30Tarifs 9€ / adulte, 7€ / enfant (6-12 ans)Réservation conseilléePrévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche et de quoi vous protéger du soleil et vous hydrater en cas de forte chaleur.

.

Charlemont 1 route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fort Condé opens its doors so you can explore its interior and gain a better understanding of its role. This tour offers an opportunity to discover the architectural and historical features of this military structure.Throughout the tour, a guide in period costume will accompany you and share the fort’s history, how it operated, and how it has evolved over the centuries.The tour is open to everyone interested in learning more about the region’s fortified heritage.Practical information:Duration: approximately 1 hour and 30 minutesDeparts from the Charlemont visitor center at 4:30 p.m.Prices: 9? / adult, 7? / child (ages 6–12)Reservations recommendedPlease wear clothing and shoes suitable for walking, and bring sunscreen and water in case of high temperatures.

L’événement Visite du Fort Condé Givet a été mis à jour le 2026-06-28 par Ardennes Tourisme