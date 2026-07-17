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Visite du fort de l’OTAN, ouvrage G, Fort de l’OTAN, Belfort

samedi 19 septembre 2026 · Fort de l'OTAN · Belfort

Visite du fort de l’OTAN, ouvrage G, Fort de l’OTAN, Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fort de l'OTAN
Adresse
D4, 90000 Belfort
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Durée : 1h30 - sur inscription | Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Visite du fort de l’OTAN, ouvrage G 19 et 20 septembre Fort de l’OTAN Territoire de Belfort

Durée : 1h30 – sur inscription | Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

C’est en 1953, en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert à Belfort, un centre de détection de la Défense aérienne du territoire, « l’ouvrage G ».
Situé à 80 mètres sous terre dans le mont Salbert, ce lieu unique est encore sous le secret défense aujourd’hui.
Grâce à l’association A.T.O.M.E.S, découvrez le premier musée dédié à la Guerre Froide en France et participez à une visite guidée de 1 h 30 pour plonger dans l’histoire de cette période fascinante.

Fort de l’OTAN D4, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.ouvrage-g.com »}]
C’est en 1953, en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert à Belfort, un centre de détection de la Défense aérienne du territoire, « l’ouvrage G ».

© Association Atomes

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