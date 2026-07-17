Visite du fort de l’OTAN, ouvrage G, Fort de l’OTAN, Belfort

Informations pratiques

Visite du fort de l’OTAN, ouvrage G 19 et 20 septembre Fort de l’OTAN Territoire de Belfort

Durée : 1h30 – sur inscription | Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

C’est en 1953, en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert à Belfort, un centre de détection de la Défense aérienne du territoire, « l’ouvrage G ».

Situé à 80 mètres sous terre dans le mont Salbert, ce lieu unique est encore sous le secret défense aujourd’hui.

Grâce à l’association A.T.O.M.E.S, découvrez le premier musée dédié à la Guerre Froide en France et participez à une visite guidée de 1 h 30 pour plonger dans l’histoire de cette période fascinante.

Fort de l’OTAN D4, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.ouvrage-g.com »}]

C’est en 1953, en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert à Belfort, un centre de détection de la Défense aérienne du territoire, « l’ouvrage G ».

© Association Atomes