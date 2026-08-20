Visite du futur espace Simone Veil, Rue de l’Hôpital – RDV devant la zone chantier, Bressuire

Informations pratiques

Visite du futur espace Simone Veil Dimanche 20 septembre, 14h30 Rue de l’Hôpital – RDV devant la zone chantier Deux-Sèvres

Gratuit, réservation obligatoire. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez, lors d’une visite guidée, le futur Espace Simone Veil, aménagé dans les bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Charles, construit au XIXe siècle. Devenu par la suite La Maisonnée, l’établissement a successivement accueilli une maison de retraite puis un EHPAD. Acquis par la Ville de Bressuire en 2020, le site fait aujourd’hui l’objet d’une importante requalification et accueillera, à partir de 2027, un pôle des solidarités destiné à accompagner et soutenir les habitants du territoire.

Rendez-vous devant la zone de chantier.

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Découvrez, lors d’une visite guidée, le futur Espace Simone Veil qui occupe les bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Charles, construit au XIXe siècle. Devenu par la suite La Maisonnée, a longtemps de…

©DR