Visite du futur espace Simone Veil, Rue de l’Hôpital – RDV devant la zone chantier, Bressuire
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de l’Hôpital - RDV devant la zone chantier · Bressuire
Informations pratiques
Visite du futur espace Simone Veil Dimanche 20 septembre, 14h30 Rue de l’Hôpital – RDV devant la zone chantier Deux-Sèvres
Gratuit, réservation obligatoire. Places limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez, lors d’une visite guidée, le futur Espace Simone Veil, aménagé dans les bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Charles, construit au XIXe siècle. Devenu par la suite La Maisonnée, l’établissement a successivement accueilli une maison de retraite puis un EHPAD. Acquis par la Ville de Bressuire en 2020, le site fait aujourd’hui l’objet d’une importante requalification et accueillera, à partir de 2027, un pôle des solidarités destiné à accompagner et soutenir les habitants du territoire.
Rendez-vous devant la zone de chantier.
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Découvrez, lors d’une visite guidée, le futur Espace Simone Veil qui occupe les bâtiments de l’ancien hôpital Saint-Charles, construit au XIXe siècle. Devenu par la suite La Maisonnée, a longtemps de…
©DR
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