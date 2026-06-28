Visite du gisement préhistorique du Lazaret, Grotte du Lazaret, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Grotte du Lazaret · Nice
Informations pratiques
Visite du gisement préhistorique du Lazaret 19 et 20 septembre Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes
Limité à 18 personnes à l’intérieur de la grotte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visitez ce haut lieu de la préhistoire mondiale (-190 000 à -120 000 ans) pour appréhender l’émergence des formes classiques de l’homme de Néandertal sur le littoral méditerranéen et en Europe. Profitez d’une immersion en 3D à l’intérieur de la grotte!
Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489043600
Visitez ce haut lieu de la préhistoire mondiale (-190 000 à -120 000 ans) pour appréhender l’émergence des formes classiques de l’homme de Néandertal sur le littoral méditerranéen et en Europe. d’une…
©GROTTE DU LAZARET
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