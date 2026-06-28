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Visite du gisement préhistorique du Lazaret, Grotte du Lazaret, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Grotte du Lazaret · Nice

Visite du gisement préhistorique du Lazaret, Grotte du Lazaret, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grotte du Lazaret
Adresse
33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France
Ville
06300 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Limité à 18 personnes à l'intérieur de la grotte

Visite du gisement préhistorique du Lazaret 19 et 20 septembre Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes

Limité à 18 personnes à l’intérieur de la grotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visitez ce haut lieu de la préhistoire mondiale (-190 000 à -120 000 ans) pour appréhender l’émergence des formes classiques de l’homme de Néandertal sur le littoral méditerranéen et en Europe. Profitez d’une immersion en 3D à l’intérieur de la grotte!

Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489043600
Visitez ce haut lieu de la préhistoire mondiale (-190 000 à -120 000 ans) pour appréhender l’émergence des formes classiques de l’homme de Néandertal sur le littoral méditerranéen et en Europe. d’une…

©GROTTE DU LAZARET

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