Visite du hangar à bateaux, Hangar à bateaux, Pontoise

Informations pratiques

Visite du hangar à bateaux 19 et 20 septembre Hangar à bateaux Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Restauré en 2024, voguez à la rencontre de cette construction labellisée patrimoine d’intérêt régional qui vous fera replonger à la belle époque de la navigation de loisir sur l’Oise. Les bénévoles de l’association « Pontoise Patrimoine » vous transmettront leur passion sur ce patrimoine.

Hangar à bateaux 45 bis quai Eugène Turpin, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Le Chou Val-d’Oise Île-de-France

Visite commentée par les bénévoles de l’association « Pontoise Patrimoine »

Ville de Pontoise