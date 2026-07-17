Visite du hangar à bateaux, Hangar à bateaux, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Hangar à bateaux · Pontoise
Informations pratiques
Visite du hangar à bateaux 19 et 20 septembre Hangar à bateaux Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Restauré en 2024, voguez à la rencontre de cette construction labellisée patrimoine d’intérêt régional qui vous fera replonger à la belle époque de la navigation de loisir sur l’Oise. Les bénévoles de l’association « Pontoise Patrimoine » vous transmettront leur passion sur ce patrimoine.
Hangar à bateaux 45 bis quai Eugène Turpin, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Le Chou Val-d’Oise Île-de-France
Visite commentée par les bénévoles de l’association « Pontoise Patrimoine »
Ville de Pontoise
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