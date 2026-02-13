Visite du jardin Botanique de Clermont Ferrand, Jardin botanique de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Visite du jardin Botanique de Clermont Ferrand 18 – 20 septembre Jardin botanique de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

visites libres gratuites et visites guidées gratuites limités à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites libres ou guidées (1h30) à travers le jardin botanique de Clermont Ferrand. c’est un beau dommaine arboré, accecible à tous. L’équipe espace vert sera présente sur place pour répondre à toutes les questions. Il y a aussi la possibilité de prendre contact dirrectement avec le jardin pour réserver des visites (jardin-botanique@clermontmetropole.eu).

Jardin botanique de Clermont-Ferrand 10 rue de la Charme 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Vergnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04-43-76-22-43 [{« link »: « mailto:jardin-botanique@clermontmetropole.eu »}] Le jardin botanique vous propose de découvrir plus de 3000 espèces de plantes exotiques et indigènes du monde entier, rares et protégées. Dédié à la connaissance végétale, le Jardin Botanique est un lieu de vie, de senteurs et de contemplation. C’est sur un hectare de terres argilo-calcaires que sont cultivées ces espèces par les services de Clermont Auvergne Métropole, pour la conservation, la médiation et l’éducation.

Véritable écosystème urbain au service de la biodiversité, le jardin botanique est le refuge d’une multitude d’insectes, d’oiseaux et d’espèces végétales collaborant en parfaite harmonie.

Le Jardin s’apprécie comme un musée. Plusieurs collections, permanentes ou mouvantes, se déclinent entre les allées petits sentiers d’herbe ou de terre. Un système de panneautage et d’étiquettes vous guidera, de façon à vous approprier vraiment les lieux… Tram : Arrêt Musée d’Art Roger Quillot puis 10 minutes à pied.

Bus : Ligne 21 puis 5 minutes à pied

Véhicule : quelques places de parking à proximité

Visites libres ou guidées (1h30) à travers le jardin botanique de Clermont Ferrand. c’est un beau dommaine arboré, accecible à tous. L’équipe espace vert sera présente sur place pour répondre à les y…

©Emeline Gauthier