Visite du jardin Cérémonium, Jardin Cérémonium N°19, Valmondois

Visite du jardin Cérémonium 6 et 7 juin Jardin Cérémonium N°19 Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce jardin de 1300m2 était, dit on, une cressionnière alimentée par des sources drainant l’eau des plateaux. Aujourd’hui, ce jardin charmant en bordure de Sausseron propose une balade entre son potager, sa forêt de bambou et son verger. Venez y découvrir les secrets du compostage, de la culture des légumes ainsi de la vie des animaux de la mare.

Stella GIL ESTEBAN y exposera un tirage floral

Jardin Cérémonium N°19 Allée Maurice Vlaminck 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre

m.domingues@valmondois.fr