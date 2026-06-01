Visite du Jardin de la mode : présentation de créations de couture, Jardin de No Mad Gîte, Arronville
Visite du Jardin de la mode : présentation de créations de couture, Jardin de No Mad Gîte, Arronville dimanche 7 juin 2026.
Visite du Jardin de la mode : présentation de créations de couture Dimanche 7 juin, 12h30 Jardin de No Mad Gîte Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Le dimanche à partir de 12h30 :
Valérie RISBEC, styliste d’Auvers sur Oise, se consacre, elle, exclusivement à la création et à la fabrication de manteaux trés originaux et propose une présentation des ses créations de couture.
Jardin de No Mad Gîte 26 rue de Margicourt 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 0 65 18 21 481 https://www.facebook.com/people/No-Mad-g%C3%AEte/100075457772948/?paipv=0&eav=AfZa5wiv3xMyYuE14g-Ah_mDqYm2ZdwC68o1BQ1Eiu6JpZU7xcPU5rIHRIc7SjrsS_8&_rdr Le jardin de No Mad gîte est un petit lieu caché bordé par les rives du Sausseron. Places de parking disponibles dans la rue de Margicourt.
Présentation de créations de couture
© VR Styliste
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