Visite du jardin de la rue Pascal, Jardin de la rue Pascal, Cognac

Visite du jardin de la rue Pascal 6 et 7 juin Jardin de la rue Pascal Charente

Le jardin présente différents niveaux. En conséquence, les marches limitent l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre ou commentée au choix.

Chaque demi-heure, un thème sera présenté selon les demandes des visiteurs présents. Les sujets peuvent être :

Les règles appliquées dans le jardin de la rue Pascal pour donner l’illusion d’un jardin plus grand.

L’adaptation à la sécheresse appliquée dans le jardin de la rue Pascal.

Les agréments et les contraintes d’un bassin.

L’usage d’outils choisis pour leur efficacité.

Jardin de la rue Pascal 23 rue Pascal, Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-Aquitaine Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 83 02 19 31 Inséré dans la ville, ce lieu est le plus petit jardin privé ouvert au public. Les aménagements se développent autour de cercles et d’arcs de cercle et s’étagent sur trois niveaux. Le jardin s’est construit en subissant de multiples influences si bien qu’il est impossible de le classer. Le visiteur pourra ressentir l’intimité, le charme et l’authenticité qui émanent de ce lieu. Mais comment le jardinier a t-il pu placer autant d’éléments décoratifs dans un espace aussi réduit ?

Superficie : 200 m2

Visite libre ou commentée au choix.

François CREACH ©