Visite du jardin de Lisa, Jardin de Lisa, Valmondois

Visite du jardin de Lisa 6 et 7 juin Jardin de Lisa Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez flaner dans ce tout nouveau jardin entre rêve végétal et douceur au fil de l’eau…

Jardin de Lisa 24 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre

m.domingues@valmondois.fr