Visite du jardin de Tanabata Association Tanabata Nevers

Nevers

Visite du jardin de Tanabata

Association Tanabata 6 Avenue Marceau Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

RENDEZ-VOUS AU JARDIN visite du jardin de TANABATA à NEVERS.

L’association Tanabata au 6 avenue Marceau vous propose la visite commentée d’un jardin traditionnel japonais. Participez à cet événement intimiste, poétique et sensoriel découvrez et contemplez le jardin autrement autour de l’ikebana, du Japon, de la nature et d’une tasse de thé.

Cet univers emprunté à la cérémonie de thé, est fait de fleurs silencieuses, de pierres moussues, de papiers anciens, de lumière filtrée et de gestes lents.

Vente d’érables japonais sur place.

Autour d’une tasse de thé, prenons le temps d’échanger autour de votre amour des fleurs, des plantes des jardins, découvrir l’ikebana: l’art floral japonais et l’art de vivre au Japon.

Samedi 6 juin à 14h nocturne de 20h à 22h30

Dimanche 7 juin de 14h à 19h .

Association Tanabata 6 Avenue Marceau Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté christinecroubois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du jardin de Tanabata

L’événement Visite du jardin de Tanabata Nevers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cap Grand Nevers