Visite du jardin des Nouvelles, Le jardin des Nouvelles, Arbois

Visite du jardin des Nouvelles 5 – 7 juin Le jardin des Nouvelles Jura

Accès libre | Pas d’aménagement pour personnes à mobilité réduite (présence d’escaliers) | Les chiens sont interdits, même tenus en laisse | Participation à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir librement les roses du jardin des Nouvelles. Vous pourrez également profiter d’un coin repos aménagé dans l’ancienne cabane à outils, d’une fontaine et d’un jardin clos.

Le jardin des Nouvelles 33 bis rue des Nouvelles, 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 80 32 18 84 Ce petit jardin d’environ 1 000 m2 a été créé il y a 10 ans. Il compte une collection de roses anciennes pour la plupart, accompagnées d’arbustes et de vivaces. Pas de parking direct | Pas d’aménagement pour personnes à mobilité réduite | Interdit aux chiens, même tenus en laisse.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir librement les roses du jardin des Nouvelles. Vous pourrez également profiter d’un coin repos aménagé dans l’ancienne cabane à outils, et…

© Monique Boilley