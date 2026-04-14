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Visite du jardin des Nouvelles, Le jardin des Nouvelles, Arbois

Visite du jardin des Nouvelles, Le jardin des Nouvelles, Arbois

Visite du jardin des Nouvelles, Le jardin des Nouvelles, Arbois vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le jardin des Nouvelles

Adresse : 33 bis rue des Nouvelles, 39600 Arbois

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Accès libre | Pas d'aménagement pour personnes à mobilité réduite (présence d'escaliers) | Les chiens sont interdits, même tenus en laisse | Participation à la discrétion de chacun

Visite du jardin des Nouvelles 5 – 7 juin Le jardin des Nouvelles Jura

Accès libre | Pas d’aménagement pour personnes à mobilité réduite (présence d’escaliers) | Les chiens sont interdits, même tenus en laisse | Participation à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir librement les roses du jardin des Nouvelles. Vous pourrez également profiter d’un coin repos aménagé dans l’ancienne cabane à outils, d’une fontaine et d’un jardin clos.

Le jardin des Nouvelles 33 bis rue des Nouvelles, 39600 Arbois Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 80 32 18 84 Ce petit jardin d’environ 1 000 m2 a été créé il y a 10 ans. Il compte une collection de roses anciennes pour la plupart, accompagnées d’arbustes et de vivaces. Pas de parking direct | Pas d’aménagement pour personnes à mobilité réduite | Interdit aux chiens, même tenus en laisse.
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez découvrir librement les roses du jardin des Nouvelles. Vous pourrez également profiter d’un coin repos aménagé dans l’ancienne cabane à outils, et…

© Monique Boilley

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