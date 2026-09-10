Visite du jardin des plantes médicinales du Moulin, Parc urbain du Moulin, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Parc urbain du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
Visite du jardin des plantes médicinales du Moulin Samedi 19 septembre, 14h00 Parc urbain du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’association Circéa diffuse les bienfaits de la phytologie enseignés par le professeur Caudron. Elle propose une visite pédagogique du jardin des plantes médicinales ainsi qu’un atelier autour des plantes comestibles avec dégustation. Sur réservation, uniquement auprès de l’Atelier, université populaire (03.28.29.17.63)
Parc urbain du Moulin rue du westhoek 59760, Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.29.17.63 »}]
L’association Circéa diffuse les bienfaits de la phytologie enseignés par le professeur Caudron. Elle propose une visite pédagogique du jardin des plantes médicinales ainsi qu’un atelier.
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