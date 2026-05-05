Visite du jardin du Domaine de Beaubassin, Domaine de Beaubassin, Saint-Denis

Visite du jardin du Domaine de Beaubassin Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine de Beaubassin La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Le domaine de Beaubassin est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 2018. Ancien jardin d’acclimatation, le jardin à la française de Beaubassin recèle des trésors. Rosiers Bourbon, azalées, Camélias se côtoient baignés par la musique du jet du bassin qui enchante les lieux. Laissez vous guider par vos sens, venez flâner, regarder, observer, contempler …Nous serons ravis de mettre le jardin à l’honneur avec les amoureux des plantes et de la nature.

Sur place : Troc aux plantes. Moment d’échange et de découverte.

Domaine de Beaubassin 71 Chemin Alfred Mazérieux 97400 SAINT DENIS Saint-Denis 97400 Saint-François La Réunion La Réunion 0692045017 Le domaine de Beaubassin inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis 2018 ouvre son jardin à tous les amoureux de la nature et plus particulièrement du jardin créole. Jardin à la française où se côtoient rosiers Bourbon, camélias, azalées, vous prendrez le temps de contempler, d’admirer, d’observer et nous serons avec vous pour vous raconter l’histoire de ce vieux jardin qui recèle de véritables petits trésors.

Le domaine de Beaubassin est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 2018. Ancien jardin d’acclimatation, le jardin à la française de Beaubassin recèle des trésors. Rosiers Bourbon, à…

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