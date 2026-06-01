visite du jardin et rencontre avec les jardiniers, Jardin Marescaux, Rue de la Station, Villeneuve-d’Ascq

visite du jardin et rencontre avec les jardiniers Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin Marescaux, Rue de la Station Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Au cours de la visite, vous rencontrerez les personnes qui entretiennent ce jardin et vous pourrez poser toutes vos questions sur le jardinage aux membres de l’association.

À 12h30 vous pourrez partager une auberge espagnole

À partir de 14h00 des visites de jardins privatifs ou collectifs sont organisées avec un départ depuis le Jardin Marescaux.

Jardin Marescaux, Rue de la Station Rue de la Station, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 0670817129 La jardin est entretenu par des habitants inscrits à la Maison des Ainés qui s’y réunissent chaque mardi matin.Essentiellement potager, il comportent également des petits fruitiers, une mare et un espace fleuri de biodiversité. Bus N°13 ; N° 34

Au cours de la visite, vous rencontrerez les personnes qui entretiennent ce jardin et vous pourrez poser toutes vos questions sur le jardinage aux membres de l’association.

Mme SANDER