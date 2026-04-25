Visite du Jardin Mosaïque, Jardin Mosaïque, Cognac

Visite du Jardin Mosaïque 6 et 7 juin Jardin Mosaïque Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

L’ensemble intérieur/extérieur se visite et permet de découvrir les créations artistiques de Catherine Chabert : mosaïques, sculptures, peintures, panneaux textiles de grand format…

Jardin Mosaïque 5 rue Chanoine Dufayet, Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 38 29 99 96 L’artiste Catherine Chabert a métamorphosé l’ancienne cour bétonnée de 50 m² de l’ancien presbytère du Sacré Cœur en un jardin décoré de mosaïques. Vous déambulerez parmi des fresques mosaïques : la « Femme Soleil », « La Part des Anges », « L’Enfant/Ange à la guitare », « Sysiphe ». Depuis peu, des panneaux mosaïques recouvrent aussi le sol.

Les fresques mosaïques se déploient également dans les espaces intérieurs, jusque dans la cuisine : des clins d’œil à Saint-Exupéry, le Capitaine Némo, la Petite Sirène, et autres… Petite nouveauté dans la maison : un terrarium fermé, installé dans un ancien aquarium de 300 litres, uniquement dédié au végétal…

En dehors de la manifestation « Rendez-vous aux jardins », les ouvertures ont lieu ponctuellement de mai à fin septembre (consulter l’agenda de l’office du tourisme de Cognac).

L’ensemble intérieur/extérieur se visite et permet de découvrir les créations artistiques de Catherine Chabert : mosaïques, sculptures, peintures, panneaux textiles de grand format…

© Catherine Chabert