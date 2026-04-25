Visite du Jardin Mosaïque, Jardin Mosaïque, Cognac
Visite du Jardin Mosaïque, Jardin Mosaïque, Cognac samedi 6 juin 2026.
Visite du Jardin Mosaïque 6 et 7 juin Jardin Mosaïque Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
L’ensemble intérieur/extérieur se visite et permet de découvrir les créations artistiques de Catherine Chabert : mosaïques, sculptures, peintures, panneaux textiles de grand format…
Jardin Mosaïque 5 rue Chanoine Dufayet, Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 38 29 99 96 L’artiste Catherine Chabert a métamorphosé l’ancienne cour bétonnée de 50 m² de l’ancien presbytère du Sacré Cœur en un jardin décoré de mosaïques. Vous déambulerez parmi des fresques mosaïques : la « Femme Soleil », « La Part des Anges », « L’Enfant/Ange à la guitare », « Sysiphe ». Depuis peu, des panneaux mosaïques recouvrent aussi le sol.
Les fresques mosaïques se déploient également dans les espaces intérieurs, jusque dans la cuisine : des clins d’œil à Saint-Exupéry, le Capitaine Némo, la Petite Sirène, et autres… Petite nouveauté dans la maison : un terrarium fermé, installé dans un ancien aquarium de 300 litres, uniquement dédié au végétal…
En dehors de la manifestation « Rendez-vous aux jardins », les ouvertures ont lieu ponctuellement de mai à fin septembre (consulter l’agenda de l’office du tourisme de Cognac).
L’ensemble intérieur/extérieur se visite et permet de découvrir les créations artistiques de Catherine Chabert : mosaïques, sculptures, peintures, panneaux textiles de grand format…
© Catherine Chabert
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Funny Game | Marionnettes Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 25 avril 2026
- Atelier Jeux vidéo accessible Médiathèque Cognac 25 avril 2026
- Visite guidée et déjeuner au Chai Meukow 7 rue François Porché Cognac 27 avril 2026
- La Vague | Théâtre Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Hennessy, Cognac 1 mai 2026