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AGENDA · Tannerre-en-Puisaye

Visite du Jardin Ressource du P.a.r.c Jardin Ressource du P.a.r.c Tannerre-en-Puisaye

dimanche 23 août 2026 · Jardin Ressource du P.a.r.c · Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Jardin Ressource du P.a.r.c
Adresse
Chemin des Taupins
Ville
89350 Tannerre-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Tannerre-en-Puisaye

Visite du Jardin Ressource du P.a.r.c

Jardin Ressource du P.a.r.c Chemin des Taupins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Visite guidée du Jardin Ressource   .

Jardin Ressource du P.a.r.c Chemin des Taupins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite du Jardin Ressource du P.a.r.c

L’événement Visite du Jardin Ressource du P.a.r.c Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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