Visite du Jardin vivrier et paysager, plaisir des yeux et de la découverte de tableaux bucoliques et d’oeuvres d’art invitées, La Bennerie, Bressuire

Visite du Jardin vivrier et paysager, plaisir des yeux et de la découverte de tableaux bucoliques et d’oeuvres d’art invitées 5 – 7 juin La Bennerie Deux-Sèvres

Gratuit ou au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Sur 4 hectares, entre prairies, haies libres et paysagères, zones de boisement, jardin d’agrément et jardin vivrier, venez prendre le temps de profiter de notre belle campagne bocagère et d’un lieu multi-facettes conduit sur les principes de la permaculture depuis sa création en 2008.

Cette année, vous serez invités à découvrir comment, par la rêverie et le regard, le jardin se construit, de perspectives en jolies scènes. Et comment il peut être un merveilleux écrin pour l’art sous toutes ses formes.

Les visites seront libres, la jardinière sera dans le jardin pour vous accueillir et partager avec vous. Des visites guidées seront proposées : samedi à 11h et 15h00, dimanche à 11h et 15h00.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir des artistes au Jardin.

Trois plasticien.es, Anne Sophie Delion plasticienne graveure, Ginette Sarazin plasticienne sculpteure et Oscar Bernaud plasticien dessinateur, exposeront tout au long du week-end.

Samedi, à 19h, nous vous proposerons un apéritif végétal et musical, avec Coline Mengin, auteure-interprète, pour une « mise en boucle poético-psychédélico-folklorique ». N’hésitez pas à nous rejoindre.

La Bennerie 1 la Bennerie, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai 79300 Bressuire Bressuire 79300 Saint-Sauveur Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 52 67 20 78 C’est un jardin en liberté où arbres anciens, fruitiers palissés et de plein vent, arbustes, vivaces et annuelles se côtoient pour offrir un écrin de sérénité. Aménagés avec douceur et dans le respect du paysage bocager, les espaces invitent à la balade, et les petits coins tranquilles à un moment de pause au milieu de la verdure. Le potager fleuri et les serres attendent le visiteur pour s’émerveiller et découvrir ou redécouvrir la culture d’un jardin vivrier sur les principes permaculturels.

La maison du Jardin a été conçue pour avoir un impact minimal sur l’environnement : solaire passif, toilettes sèches, récupération des eaux de pluie, chauffage avec poêle de masse… Elle s’intègre au Jardin et au paysage. Parking

Sur 4 hectares, entre prairies, haies libres et paysagères, zones de boisement, jardin d’agrément et jardin vivrier, venez prendre le temps de profiter de notre belle campagne bocagère et d’un lieu …

gaellebernaud©