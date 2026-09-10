UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Magny-le-Hongre

Visite du lavoir Sainte-Geneviève, Lavoir Saint-Geneviève, Magny-le-Hongre

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir Saint-Geneviève · Magny-le-Hongre

Visite du lavoir Sainte-Geneviève, Lavoir Saint-Geneviève, Magny-le-Hongre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir Saint-Geneviève
Adresse
4 rue de l'Église 77700 Magny-le-Hongre
Ville
77700 Magny-le-Hongre
Département
Seine-et-Marne

Visite du lavoir Sainte-Geneviève 19 et 20 septembre Lavoir Saint-Geneviève Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez (re)découvrir Magny autrement lors des Journées européennes du patrimoine.
Durant ce week-end, vous pourrez apprendre les secrets du lavoir Saint-Geneviève et découvrir son histoire.

Lavoir Saint-Geneviève 4 rue de l’Église 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 43 51 00
Venez (re)découvrir Magny autrement lors des Journées européennes du patrimoine.

Mairie de Magny le Hongre

À voir aussi à Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne)