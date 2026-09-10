Visite du lavoir Sainte-Geneviève, Lavoir Saint-Geneviève, Magny-le-Hongre
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir Saint-Geneviève · Magny-le-Hongre
Informations pratiques
Visite du lavoir Sainte-Geneviève 19 et 20 septembre Lavoir Saint-Geneviève Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez (re)découvrir Magny autrement lors des Journées européennes du patrimoine.
Durant ce week-end, vous pourrez apprendre les secrets du lavoir Saint-Geneviève et découvrir son histoire.
Lavoir Saint-Geneviève 4 rue de l’Église 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 43 51 00
Venez (re)découvrir Magny autrement lors des Journées européennes du patrimoine.
Mairie de Magny le Hongre
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