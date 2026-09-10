Visite du local de l’association « Le Rail Club de Vierzon », Rail Club Vierzon, Vierzon
samedi 19 septembre 2026 · Rail Club Vierzon · Vierzon
Informations pratiques
Visite du local de l’association « Le Rail Club de Vierzon » 19 et 20 septembre Rail Club Vierzon Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les impressionnants réseaux de trains miniatures réalisés par les passionnés de l’association, avec leurs locomotives et autorails évoluant dans des décors minutieusement reproduits. Une immersion dans l’univers du modélisme ferroviaire qui ravira petits et grands.
Rail Club Vierzon 15 rue de la Société Française 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 02 48 71 10 94 http://www.ville-vierzon.fr Rail Club de Vierzon
Découvrez les impressionnants réseaux de trains miniatures réalisés par les passionnés de l’association, avec leurs locomotives et autorails évoluant dans des décors minutieusement reproduits. Une du…
©Ville de Vierzon
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