Visite du local du Photo-club de Bailleul et atelier cyanotype, FERME DE LA HULOTTE – Maison de la vie associative, Bailleul

Informations pratiques

Visite du local du Photo-club de Bailleul et atelier cyanotype Samedi 19 septembre, 15h00 FERME DE LA HULOTTE – Maison de la vie associative Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Bienvenue au local du Photo-club de Bailleul pour une visite et participez à un atelier sur un ancien procédé photographique, le « cyanotype »

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.

Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel.

FERME DE LA HULOTTE – Maison de la vie associative 276 rue de Lille, 59270 B Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 06 19 https://www.ville-bailleul.fr/maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne La Maison de la vie associative et citoyenne est un lieu-ressources qui s’engage à soutenir et développer la vie associative et la participation citoyenne à Bailleul. Implanté à la Ferme de la Hulotte, cet espace est dédié aux associations et aux collectifs bailleulois. Entrez par le jardin à l’arrière.

Parking à proximité (Nordauto, Intermarché)

Organisé par le Photo-club de Bailleul.

© Photo-club de Bailleul