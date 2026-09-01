Visite du Logis Abbatial Le bourg Lavaudieu

Informations pratiques

Lavaudieu

Visite du Logis Abbatial

Le bourg Abbaye de Lavaudieu Visite du Logis Abbatial Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée du Logis de l’Abbesse, partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu

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Le bourg Abbaye de Lavaudieu Visite du Logis Abbatial Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 98 80 09 abbayedelavaudieu@gmail.com

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English :

Guided tour of the Abbess’s Quarters, the private section of Lavaudieu Abbey

L’événement Visite du Logis Abbatial Lavaudieu a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne