Visite du Logis Abbatial Le bourg Lavaudieu
dimanche 20 septembre 2026 · Le bourg · Lavaudieu
Informations pratiques
Lavaudieu
Visite du Logis Abbatial
Le bourg Abbaye de Lavaudieu Visite du Logis Abbatial Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée du Logis de l’Abbesse, partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu
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Le bourg Abbaye de Lavaudieu Visite du Logis Abbatial Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 98 80 09 abbayedelavaudieu@gmail.com
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English :
Guided tour of the Abbess’s Quarters, the private section of Lavaudieu Abbey
L’événement Visite du Logis Abbatial Lavaudieu a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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