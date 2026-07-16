Visite du lycée du Parc et de la Cour d’Honneur, Lycée du Parc, Lyon

Informations pratiques

Visite du lycée du Parc et de la Cour d’Honneur Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée du Parc Métropole de Lyon

30 personnes par groupe, se munir de sa pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du lycée du Parc

Sur réservation uniquemeent, visites commentées à 14h, 15h et 16h, réalisées par les terminales de l’option histoire de l’art.

Visite libre de la Cour d’Honneur du lycée

Lycée du Parc 1 boulevard Anatole France 69006 LYON Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 51 15 51 [{« type »: « phone », « value »: « 04 37 51 15 51 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.0690026d@ac-lyon.fr »}] https://lyceeduparc.fr/ldp/

Visite du lycée du Parc

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