Visite du lycée Jules-Ferry, Lycée Jules Ferry, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Visite du lycée Jules-Ferry Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Lycée Jules Ferry Yvelines

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

M. Cortes, proviseur du Lycée Jules Ferry vous invite à découvrir le lycée comme vous ne l’avez jamais vu et à revisiter l’histoire du lycée des années 50 à nos jours. Une visite complète qui promet d’être passionnante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lycée pour tout comprendre sur le passage de l’ancien au nouveau.

Lycée Jules Ferry 7 rue Joseph Bouyssel 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-conflans.fr »}]

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