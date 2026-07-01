Visite du monastère avec Saison zéro, Monastère des Clarisses, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Monastère des Clarisses · Roubaix
Informations pratiques
Visite du monastère avec Saison zéro 19 et 20 septembre Monastère des Clarisses Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Construit à la fin du 19e siècle, le monastère des Clarisses accueille une communauté de Sœurs jusqu’en 2008. Il est ensuite désacralisé en 2010 et inscrit au titre des Monuments historiques. Aujourd’hui, le monastère est un terrain d’expérimentation pour le collectif Saisons Zéro, qui investit les lieux pour en faire une Maison du zéro déchet et de l’économie circulaire.
Monastère des Clarisses 2 rue de Wasquehal, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@saisonszero.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 52 31 71 33 »}]
Construit à la fin du 19e siècle, le monastère des Clarisses accueille une communauté de Sœurs jusqu’en 2008. Il est ensuite désacralisé en 2010 et inscrit au titre des Monuments historiques. le est…
©Ville de Roubaix
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