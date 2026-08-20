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AGENDA · Hérisson

visite du moulin BUTOIR, Moulin Butoir, Hérisson

samedi 19 septembre 2026 · Moulin Butoir · Hérisson

visite du moulin BUTOIR, Moulin Butoir, Hérisson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin Butoir
Adresse
40 rue des Jardins 03190 Herisson
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif
groupe limité à 25 personnes horaires des visites commentées : 10H30, 14H30 et 17H30

visite du moulin BUTOIR 19 et 20 septembre Moulin Butoir Allier

groupe limité à 25 personnes horaires des visites commentées : 10H30, 14H30 et 17H30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la Petite Cité de Caractère de Hérisson, marquée par son passé médiéval, le moulin vous transportera vers la fin du XIXème siècle et l’époque de la révolution industrielle.
La restauration en cours de la roue du moulin pourra contribuer à faire face aux enjeux écologiques et énergétiques de notre époque. Elle participera à un objectif de dynamisation économique et de revitalisation de notre territoire.
Tout cela sera présenté la cours de la visite dont la durée est de 1 heure environ.

Moulin Butoir 40 rue des Jardins 03190 Herisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Dans la Petite Cité de Caractère de Hérisson, marquée par son passé médiéval, le moulin vous transportera vers la fin du XIXème siècle et l’époque de la révolution industrielle.

SAMUEL GUITON©

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