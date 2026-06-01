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Visite du moulin de Paillas, Moulin de Paillas, Ramatuelle

Visite du moulin de Paillas, Moulin de Paillas, Ramatuelle

Visite du moulin de Paillas, Moulin de Paillas, Ramatuelle samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Moulin de Paillas

Adresse : moulin de paillas, 83350 Ramatuelle

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite du moulin de Paillas 19 et 20 septembre Moulin de Paillas Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Élément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, reconstruit à l’identique en 2002, ce moulin à vent vous ouvre sa porte. L’association « Les Amis des Moulins de Ramatuelle » en assure la visite gratuite en continu, avec des explications détaillées sur son histoire et son fonctionnement.
Rendez-vous sur le site du moulin de Paillas :
– Samedi Visite de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
– Dimanche Visite de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h / Entoilage et mise au vent (selon le vent) / avec des musiciens provençaux et jeu de pétanque à disposition

Moulin de Paillas moulin de paillas, 83350 Ramatuelle Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Élément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, reconstruit à l’identique en 2002, ce moulin à vent vous ouvre sa porte. L’association « Les Amis des Moulins de Ramatuelle » en assure la visite gratuite…

©2016 journées du patrimoine moulin – Anne

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