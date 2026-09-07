Visite du moulin de Paunac, son histoire, ses secrets, Moulin de Paunac – Le Vignon-en-Quercy, Le Vignon-en-Quercy
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Paunac - Le Vignon-en-Quercy · Le Vignon-en-Quercy
Informations pratiques
Visite du moulin de Paunac, son histoire, ses secrets 19 et 20 septembre Moulin de Paunac – Le Vignon-en-Quercy Lot
Gratuit. Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du moulin, son fonctionnement et les techniques de mouture des céréales grâce à des démonstrations. Plongez dans le quotidien des meunières et des meuniers d’autrefois, puis poursuivez votre découverte avec une visite libre fléchée. Une courte balade le long du Vignon vous conduira jusqu’au vieux pont roman du Pic.
Moulin de Paunac – Le Vignon-en-Quercy Moulin de Paunac, Cazillac, 46600 Vignon-en-Quercy Le Vignon-en-Quercy 46600 Cazillac Lot Occitanie
Découvrez l’histoire du moulin, son fonctionnement et les techniques de mouture des céréales grâce à des démonstrations. Plongez dans le quotidien des meunières et des meuniers d’autrefois, puis avec…
©Tourisme-lot
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