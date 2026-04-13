Visite du musée à la lanterne, Musée du Pays d’Ussel, Ussel

Visite du musée à la lanterne Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Pays d’Ussel Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite du musée à la lanterne

Musée du Pays d’Ussel 12 Rue Michelet, 19200 Ussel, France Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555725469 https://www.ussel19.fr/musee Le musée est consacré à l’histoire, aux arts et aux traditions du pays d’Ussel, entre le plateau de Millevaches, la vallée de la Triouzoune et la haute vallée de la Dordogne.

Un musée en plusieurs parties :

– L’hôtel Bonnot de Bay est consacré aux métiers disparus ou en voie de disparition (forge, tissage, sabotier, travail de la paille, du bois) et à la vie domestique. Des tapisseries des ateliers marchois des XVIIe-XVIIIe siècles et des œuvres des « peintres-cartonniers » du XXe siècle sont présentées au fil des salles.

– Imprimerie, consacrée à l’impression lithographique et typographique, avec le matériel de l’imprimerie lithographique Dumond, spécialisée dans l’impression de partitions musicales. Des stages d’initiation à la lithographie y sont organisés tous les étés.

– Maison Moncourier-Beauregard : modeste témoin de l’habitat ussellois sous l’Ancien Régime.

– Chapelle des Pénitents : donnée à la confrérie des pénitents bleus en 1677, elle abrite les collections d’art et d’ethnographie religieuse. Entrée libre, horaires variables selon les expositions

Visite du musée à la lanterne

©Musée du Pays d’Ussel – JF Amelot