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Visite du Musée de la Porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Porcelaine · Couleuvre

Visite du Musée de la Porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Porcelaine
Adresse
Rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre, France
Ville
03320 Couleuvre
Département
Allier

Visite du Musée de la Porcelaine 19 et 20 septembre Musée de la Porcelaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’ampleur du savoir-faire des porcelainiers dans un bâtiment datant de Charles IX classé Monument Historique.
Une partie de l’histoire des arts décoratifs français vous attend : Des moules, modèles, pièces de porcelaines anciennes et modernes y sont exposés.

Musée de la Porcelaine Rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre, France Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470661977 https://www.couleuvre-troncais.fr/son-patrimoine Maison médiévale ayant conservé l’essentiel de sa structure : façades enduites avec fenêtres à meneaux, charpente à chevrons formant fermes, tourelle d’escalier… L’intérieur a été vidé de ses aménagements anciens.
Découvrez l’ampleur du savoir-faire des porcelainiers dans un bâtiment datant de Charles IX classé Monument Historique.

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