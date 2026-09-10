Visite du Musée de la Porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre

Informations pratiques

Visite du Musée de la Porcelaine 19 et 20 septembre Musée de la Porcelaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’ampleur du savoir-faire des porcelainiers dans un bâtiment datant de Charles IX classé Monument Historique.

Une partie de l’histoire des arts décoratifs français vous attend : Des moules, modèles, pièces de porcelaines anciennes et modernes y sont exposés.

Musée de la Porcelaine Rue Jules Ferry, 03320 Couleuvre, France Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470661977 https://www.couleuvre-troncais.fr/son-patrimoine Maison médiévale ayant conservé l’essentiel de sa structure : façades enduites avec fenêtres à meneaux, charpente à chevrons formant fermes, tourelle d’escalier… L’intérieur a été vidé de ses aménagements anciens.

Découvrez l’ampleur du savoir-faire des porcelainiers dans un bâtiment datant de Charles IX classé Monument Historique.

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