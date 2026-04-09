Visite du musée de la Tour des Échevins, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains
Visite du musée de la Tour des Échevins, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Visite du musée de la Tour des Échevins 13 et 14 juin Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Poussez les portes de ce monument historique et découvrez des vestiges archéologiques mis au jour depuis le XVIIIe siècle dans le sous-sol luxovien ainsi que l’exposition Trésors d »Abbaye. Scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe – IXe siècle) !
Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm Au rez-de-chaussée : Exposition de stèles funéraires du Ier et IIe siècles et d’ex-voto.
Au 1er étage : Témoins de la richesse historique de la ville : poteries et céramiques d’époque gallo-romaine et petits bronzes italo-étrusques.
Au 2e et 3e étage : Expositions temporaires et peintres régionaux.
Poussez les portes de ce monument historique et découvrez des vestiges archéologiques mis au jour depuis le XVIIIe siècle dans le sous-sol luxovien ainsi que l’exposition _Trésors d »Abbaye. et au -…
©French Wanderers
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