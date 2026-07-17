Visite du musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir, Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir, Chartres

Informations pratiques

Visite du musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir 19 et 20 septembre Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez pousser les portes du Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir !

Installez-vous dans une authentique salle de classe de 1900, testez l’écriture à la plume et redécouvrez les jouets, cartes et manuels qui ont bercé des générations d’écoliers.

Entre les pupitres en bois, la leçon de morale écrite au tableau noir, les blouses et le fameux bonnet d’âne, plongez dans l’atmosphère d’une classe de la IIIe République.

Une sortie intergénérationnelle idéale pour raviver les souvenirs des aînés et surprendre les plus jeunes.

Un patrimoine vivant à redécouvrir pour un week-end sous le signe de la nostalgie et de la curiosité !

Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir 12 place Drouaise 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237326213 https://museeecolechartres.wixsite.com/ Découvrir ou retrouver l’atmosphère de l’école d’autrefois : mobilier scolaire, jeux de récréation, matériel pédagogique, tenue des écoliers, exposition temporaire sur l’école maternelle de la salle d’asile à 1970. Transports en commun sur la place devant le Musée, Près de la gare de Chartres, Parking devant le Musée, escalier pour accéder au Musée>.

Prêts pour un voyage dans le temps ?

©museedelecole