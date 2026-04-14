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Visite du Musée des transports urbains de France, Musée des transports urbains de France, Chelles

Visite du Musée des transports urbains de France, Musée des transports urbains de France, Chelles

Visite du Musée des transports urbains de France, Musée des transports urbains de France, Chelles samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des transports urbains de France

Adresse : 1 rue Gabriel de Mortillet, 77500 Chelles, France

Ville : 77500 Chelles

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite du Musée des transports urbains de France Samedi 23 mai, 17h00 Musée des transports urbains de France Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Exposition de véhicules historiques de transport en commun des villes de France.

Musée des transports urbains de France 1 rue Gabriel de Mortillet, 77500 Chelles, France Chelles 77500 Castermant Seine-et-Marne Île-de-France 0160204550 https://amtuir.org/ Motrice à air comprimé Mekarski de Nantes, la collection des autobus parisiens, deux tramways parisiens, l’omnibus à chevaux Wagram-Bastille, l’omnibus toulousain de 1863, la collection de l’association du musée, complétée par celle de la RATP. Le musée sera ouvert tous les premiers et troisièmes samedis du mois, de mars à octobre, ainsi que lors de la Nuit des Musées (de 16h à 20h).
Visite libre

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