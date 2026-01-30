Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Les Cuizines Chelles

Programmation à venir

Les élèves du département de musiques actuelles amplifiées présentent leurs projets

Le jeudi 25 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Les Cuizines 38 Rue de la Haute Borne 77500 Chelles

