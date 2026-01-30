Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Les Cuizines Chelles
Concert des ateliers de musiques actuelles amplifiées Les Cuizines Chelles jeudi 25 juin 2026.
Programmation à venir
Les élèves du département de musiques actuelles amplifiées présentent leurs projets
Le jeudi 25 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00
Les Cuizines 38 Rue de la Haute Borne 77500 Chelles
https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Les Cuizines et trouvez le meilleur itinéraire