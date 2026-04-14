Visite théâtralisée « qui se mêle d’archéologie réveille les fantômes du passé », musée d’archéologie de Chelles Alfred Bonno, Chelles

Visite théâtralisée « qui se mêle d’archéologie réveille les fantômes du passé » Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 musée d’archéologie de Chelles Alfred Bonno Seine-et-Marne

40 participants par session. 3 sessions de 30 min, rendez vous à l’accueil du musée à 19h, 20h et 21h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Alors que le musée est sur le point de rouvrir, de mystérieux évènements font peser une menace sur l’événement : un mystérieux personnage rôde la nuit dans le musée, des objets semblent se déplacer, des psalmodies résonnent au milieu des collections…Un message est adressé aux employés pour les sommer de quitter les lieux au plus vite. Dans le même temps, d’aucun affirme avoir aperçu la Reine Bathilde dans les galeries du musée : elle hanterait la ville et serait revenue pour reconquérir son pouvoir…

Au public de mener l’enquête et d’aider à découvrir la vérité sur le fantôme du musée !

Après 10 ans de fermeture le musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno réouvre, et vous propose de vous plonger dans une enquête rocambolesque et immersive. Entre archéologie et histoire, vous serez plongés dans la découverte des objets des collections. Vous incarnerez des enquêteurs chargés d’élucider une sombre affaire en lien avec Bathilde, reine de France !

Saurez vous résoudre ce mystère??

Informations pratiques : 3 sessions de 30 min, rendez vous à l’accueil du musée à 19h/20h/21h

musée d’archéologie de Chelles Alfred Bonno 56 rue eterlet ,77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726582 Musée d’archéologie de Chelles Alfred Bonno , les collections sont issues en grande partie des fouilles menées sur la commune, ce qui permet de raconter l’histoire de la ville à hauteur de vestiges, d’objets du quotidien, de sarcophages, de fragments d’architecture et de traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au 7e siècle par la reine Bathilde. parking de la mairie à 500 mètres, RER E arret Chelles Gournay

Visite-enquête « qui se mêle d’archéologie réveille les fantômes du passé »

©mittard patricia