Visite du musée Gardanne Autrefois, Musée Gardanne Autrefois, Gardanne

Informations pratiques

Visite du musée Gardanne Autrefois Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Gardanne Autrefois Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez pousser la porte de ce lieu unique et laissez-vous émerveiller par ses collections : une multitude de petites merveilles, d’objets du quotidien et de trésors historiques qui racontent la vie des Gardannais à travers les époques.

Au programme de votre visite :

Une magnifique présentation de photographies d’antan pour redécouvrir les visages et les paysages d’autrefois

Des visites de la chapelle vous seront proposées tout au long de la journée

La chapelle abritera également une présentation de jeux anciens d’enfants. Une belle occasion pour les plus jeunes de découvrir les divertissements passés et pour les grands de raviver des souvenirs précieux !

Musée Gardanne Autrefois 21, rue Courbet 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.tourisme-gardanne.fr/musee-gardanne-autrefois-5538979/ Musée de l’histoire locale : Il retrace la vie des gardannais et des provençaux depuis le XVIIIème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle.

Venez pousser la porte de ce lieu unique et laissez-vous émerveiller par ses collections : une multitude de petites merveilles, d’objets du quotidien et de trésors historiques qui racontent la vie à …

©OT Gardanne