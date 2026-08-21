Visite du musée international des parachutistes du Special Air Service, balade en jeeps et exposition « La résistance et la libération »., Ancien château de Sennecey-le-Grand, Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Visite du musée international des parachutistes du Special Air Service, balade en jeeps et exposition « La résistance et la libération ». 19 et 20 septembre Ancien château de Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé dans l’un des quatre bastions, dépendances de l’ancien château de Sennecey, ce musée présente le matériel utilisé par les parachutistes. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Exposition La résistance et la libération – Salle Bauffremont – 9h à 18h

Balades en jeeps, uniquement le dimanche de 14h à 18h.

Ancien château de Sennecey-le-Grand Place de l’Église, 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Situé dans l’un des quatre bastions, dépendances de l’ancien château de Sennecey, ce musée présente le matériel utilisé par les parachutistes. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées du …

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