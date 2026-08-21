UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sennecey-le-Grand

Visite du musée international des parachutistes du Special Air Service, balade en jeeps et exposition « La résistance et la libération »., Ancien château de Sennecey-le-Grand, Sennecey-le-Grand

samedi 19 septembre 2026 · Ancien château de Sennecey-le-Grand · Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien château de Sennecey-le-Grand
Adresse
Place de l'Église, 71240 Sennecey-le-Grand
Ville
71240 Sennecey-le-Grand
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Entrée libre

Visite du musée international des parachutistes du Special Air Service, balade en jeeps et exposition « La résistance et la libération ». 19 et 20 septembre Ancien château de Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé dans l’un des quatre bastions, dépendances de l’ancien château de Sennecey, ce musée présente le matériel utilisé par les parachutistes. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Exposition La résistance et la libération – Salle Bauffremont – 9h à 18h
Balades en jeeps, uniquement le dimanche de 14h à 18h.

Ancien château de Sennecey-le-Grand Place de l’Église, 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Situé dans l’un des quatre bastions, dépendances de l’ancien château de Sennecey, ce musée présente le matériel utilisé par les parachutistes. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées du …

© Office de tourisme Entre Saône et Grosne

À voir aussi à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire)